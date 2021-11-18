Вторую торговую точку и второй обменник организуют в районе ТЛЦ на белорусско-польской границе

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую торговую точку и второй обменник организуют в районе транспортно-логистического центра на белорусско-польской границе для удобства вынужденно находящихся здесь людей. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, сообщает БЕЛТА.

Рядом с пунктом пропуска "Брузги" продолжают развивать инфраструктуру, здесь появились автолавка и пункт обмена валют.

"Сейчас я организовываю вторую точку торговли, - рассказал Юрий Караев. - В основном пользуются спросом сигареты, печенье, сладости, булочки".

По его словам, не хватает скотча и пленки, которые сами вынужденные мигранты используют для восстановления импровизированного второго яруса в ТЛЦ (наподобие полок в купе поезда). Юрий Караев обратил внимание на то, как быстро люди, оказавшиеся в сложной ситуации, самоорганизовались и с каким пониманием они относятся к стараниям белорусских служб навести порядок.

"Вообще ведут себя очень дисциплинированно. Показываешь, куда идти, куда переместиться, - без проблем и разговоров встают. Никакой озлобленности, никакого неприятия нет. Терпение проявляют, понимают, что мы это делаем для организации, для порядка. Какой-то злобы, паники нет", - отметил он.

Также Юрий Караев рассказал о том, что уже первые группы желающих обменять валюту смогли это сделать в организованном пункте обмена. "Пока им хватает белорусских денег, но меняют сразу и по $200", - обратил внимание инспектор по области. И добавил, что еще один передвижной обменник скоро приедет из Брестской области.-0-