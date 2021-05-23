ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве - Гурцевич

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВС и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве. Об этом заявил сегодня журналистам начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич, сообщает БЕЛТА.

"Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи", - сообщил Андрей Гурцевич.

Он пояснил, что дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости помочь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2. После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования.

"Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - подчеркнул начальник Главного штаба - первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО.-0-

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