Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,6 тыс. фур

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидает более 1,6 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 160 грузовиков, "Урбаны" - свыше 140.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидат более 150 большегрузов, "Котловка" - более 170, "Каменный Лог" - более 400, "Бенякони" - свыше 170, "Привалка" - более 230 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 130 грузовиков, "Берестовица" - более 70, "Козловичи" - более 50.-0-