Выезда в ЕС на границе ожидают более 3,3 тыс. грузовиков

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выезда из Беларуси в Европейский союз ожидают более 3,3 тыс. фур. Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По информации на 10.00, въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 150 большегрузов, "Котловка" - свыше 200, "Каменный Лог" - более 360, "Бенякони" - свыше 410, "Привалка" - более 350 фур.

В польском направлении выезда ожидают перед пунктом пропуска "Берестовица" свыше 600 машин, "Козловичи" - свыше 600.

В сторону Латвии на пункте пропуска "Григоровщина" скопилось свыше 240 фур, "Урбаны" - более 420.-0-