Выгода на все 100! В Minsk World квартиры по цене аренды - в выгодную рассрочку на 100 месяцев!

"Лиллехаммер", "Санкт-Петербург", "Флоренция", "Копенгаген"… Откройте для себя целый мир недвижимости на самых выгодных условиях в белорусском столичном комплексе Minsk World. Метро, бизнес-центр и торговый центр, школы и детские сады, поликлиники и кафе. Здесь будет все для вашей комфортной жизни и успешного бизнеса!

Квартиры и офисы в Minsk World - это ваша надежная и выгодная инвестиция. Строительство комплекса идет строго по графику, а часто и с опережением сроков. За ходом работ можно следить благодаря видеотуру на сайте застройщика. На сегодня приобрести недвижимость можно уже в 10 кварталах - более чем в 20 новостройках.

Цены стартуют от 2 500 рублей за квадратный метр! Нет возможности оплатить всю стоимость квартиры сразу? Воспользуйтесь уникальной беспроцентной рассрочкой до 100 месяцев!

По сути, ежемесячный платеж примерно равен сумме арендной платы за квартиру. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

Как действует рассрочка? Условия простые и понятные!

Договор рассрочки на квартиру оформляется прямо в офисе продаж застройщика - посещать отделение банка не нужно.

При этом вам не нужны справки о доходах или поручители. Для оформления договора необходим только паспорт.

Вы делаете первоначальный взнос - 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж - тем выгоднее условия рассрочки.

Остальная сумма делится на выбранное вами количество месяцев рассрочки. Максимальный срок - 100 месяцев.

Просто. Быстро. Выгодно. Не упустите шанс приобрести квартиру в Minsk World на таких условиях!

Специальные программы по покупке жилой и коммерческой недвижимости действуют для сотрудников сферы IT, здравоохранения и образования - выгода для них составляет от 10% до 20%.

Преимущества и красоту жилых комплексов "Парк Челюскинцев", "Маяк Минска" и Minsk World оценили уже очень многие, запечатлев свои эмоции в фото, видео, прозе и стихах. Все желающие могли представить свои работы в конкурсе "Моя Dana", итоги которого подвели в начале сентября. Лучшие работы можно увидеть на сайте bir.by.

В номинации "Фото" победили Владислав Сачковский и Андрей Размук. Среди лидеров в номинации "Видео" о комплексе Minsk World - Ольга Баланчук, видеоролик которой вы можете видеть в этой статье.

Трогательные кадры сопровождают такие слова: "Я живу в бешенном ритме современного города в мире с собой. Мой "Мир" наполнен любовью и радостью жизни. Покидая свой "Мир" утром и возвращаясь в него вечером, я слышу радостные крики детей на современных безопасных площадках, завожу новые знакомства среди соседей, с удовольствием понимая - "Мир" не без добрых людей. Современное жилье, развитая инфраструктура, простор и покой - ожившая древняя пословица: "Мир вашему дому". Я живу по своим правилам в своем "Мире", подтверждая народную мудрость - где мир, там и радость!"

Выбор недвижимости в самом масштабном комплексе Европы впечатляет!

На сегодня строительство ведется в 14 кварталах, а приобрести квартиры можно уже в 10 из них: "Северная Европа", "Северная Америка", "Средиземноморский", "Африка", "Азия", "Южная Европа", "Мировых танцев", "Евразия", квартал "Чемпионов" и "Эмиратс Люкс".

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Владислав Ситник, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Виктория Землянская, участник конкурса "Моя Dana"

Фото: Татьяна Трусова, участник конкурса "Моя Dana"

На выбор покупателей - более 20 новостроек. "Лос-Анджелес", "Новый Орлеан", "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Нью-Йорк", "Ницца", "Токио", "Киото", "Гонконг", "Джакарта", "Стамбул", "Москва", "Сочи", "Сидней Люкс", "Пекин" и "Эмиратс Волна"… У каждого дома свое название и свой яркий характер!

Все новостройки - это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями. Планировки на любой вкус - от небольших квартир-студий на 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью 85 метров.

В каждом подъезде - два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность - просторные дизайнерские лобби, где есть все удобства: стойка консьержа, зона ожидания и встречи курьера с удобными креслами и столиками, санитарная комната с пеленальным столиком.

В вестибюлях многих домов дополнительно есть байк-боксы для хранения велосипедов и колясок. Из лобби, как правило, два выхода, что позволяет не обходить здание. Вход в дом оборудован с учетом принципов организации безбарьерного пространства, чтобы людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками было удобно.

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Фото: Андрей Размук, победитель конкурса "Моя Dana"

Все новостройки в комплексе Minsk World - это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки, большими окнами и лоджиями

Что же выбрать? Вот только несколько интересных вариантов!

Буквально на днях стартовали продажи квартир в 25-этажном доме "Лиллехаммер" с ценой квадратного метра - от 2 600 рублей! Эксклюзивный вариант - квартиры на первом этаже с высотой потолков 3,3 метра, собственными террасами, которые огорожены и защищены стеклянными козырьками от осадков. В доме будет три лифта, один из которых - панорамный.

Дом "Лиллехаммер"

В 25-этажном "Глазго" цена квартир стартует от 2 500 рублей за квадратный метр. Красивая небесная тонировка остекления, панорамные окна и остекленные лоджии. Один из трех лифтов - панорамный.

Дом "Глазго"

Великолепный "Санкт-Петербург" включает две секции по 19 этажей. На первом этаже - встроенные коммерческие помещения под магазины и кафе. На втором - часть квартир с террасами. Кроме того, здесь же расположены выходы на эксплуатируемую кровлю, где будут размещаться зоны отдыха. В каждой секции - по два скоростных и бесшумных лифта, один из которых панорамный.

Дом "Санкт-Петербург"

Яркая и солнечная "Флоренция" состоит из трех секций высотой по 25 этажей. В каждой секции - по три лифта, два из которых - повышенной грузоподъемности до 1000 кг. Возле каждого подъезда предусмотрены помещения для хранения велосипедов - байк-боксы.

Дом "Флоренция"

Возвышающийся на 25 этажей "Копенгаген" благодаря небесной тонировке стекол будет восхитительно сверкать в лучах солнца. В доме предусмотрено три лифта. На первом этаже квартиры имеют отдельный вход и собственные огороженные террасы с с козырьками от осадков. Почти таунхаус, но только в центре города!

Дом "Копенгаген"

Какие еще преимущества вы получаете, приобретая квартиру в комплексе Minsk World? Плюсов очень много!

Недалеко от комплекса практически завершено строительство станции метро "Ковальская Слобода", в его границах строится и вторая станция - "Аэродромная". Можно будет легко добраться в любую точку города!

Minsk World - это настоящий город будущего, где будет все для жизни и бизнеса!

Бизнес-доминантой комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, который будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест, привлекая инвестиции и выступая в роли высокотехнологичного "смарт хаба" для перспективных стартапов. Отличная возможность для развития бизнеса и карьерного роста!

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Рядом строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall, где будут представлены известные мировые бренды, расположится огромный фудкорт, а также кинотеатр и множество развлекательных учреждений для детей и взрослых.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

В каждом квартале откроют школу или детский сад. Таким образом, всего в комплексе Minsk World построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов. В распоряжении у жителей будут собственные детская и взрослая поликлиники, а также медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

В центре комплекса Minsk World появится большой городской парк - "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты - здесь будет красиво, интересно, ярко.

В комплексе прокладываются велодорожки, которые свяжут все кварталы

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек - это прекрасная возможность как для оздоровительных вечерних велопроменадов, так и интенсивных спортивных тренировок. А во дворах домов расположатся безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием.

Во дворах домов обустраиваются безопасные детские и спортивные площадки с современным оборудованием

Будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги. Буквально на днях стартовала продажа парковочных мест в многоуровневом крытом паркинге на 800 машин. На сайте застройщика bir.by можно выбрать и забронировать подходящий вариант.

Началась продажа мест в многоуровневом паркинге на 800 машин

Буквально в каждом квартале на первых этажах жилых зданий запланированы коммерческие помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса. Так что вместе с квартирой можно приобрести и офис для вашего успешного бизнеса или сдачи в аренду!

Торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров в квартале "Эмиратс Люкс"

Minsk World - это город вашего будущего. Успейте купить здесь недвижимость на лучших условиях уже сегодня!

Переезжайте из съемной квартиры в собственную по цене ежемесячной аренды - благодаря уникальной беспроцентной рассрочке на 100 месяцев!

Без справок о доходах и поручителей! Без посещения банковского отделения - договор оформляется прямо в офисе продаж застройщика. Нужен только паспорт. Первоначальный взнос может составить 10%, 20% или 30%. Чем больше стартовый платеж - тем выгоднее условия!

Готовы сразу заплатить всю стоимость квартиры? В таком случае сумма будет рассчитана по курсу ниже банковского - всего 2,75 рубля за евро.

Специальные программы по покупке жилой и коммерческой недвижимости действуют для сотрудников сферы IT, здравоохранения и образования - выгода для них составляет от 10% до 20%.

Также на квартиры в комплексе Minsk World действуют еще три специальные предложения! Эти предложения не касаются только домов "Лиллехаммер" и "Глазго", которые буквально на днях поступили в продажу и уже имеют самые приятные акционные цены.

Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра!

Можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома - выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья.

Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

Каждому покупателю - своя скидка! Сложно разобраться? Тогда просто запомните - покупать недвижимость в комплексе Minsk World сегодня невероятно выгодно!

Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант квартиры и самые выгодные условия покупки. И рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей в зависимости от выбранного дома и вашей индивидуальной ситуации.

Выгодные цены, курс ниже банковского и рассрочка до 100 месяцев - решите свой квартирный вопрос на лучших условиях в Minsk World!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни - с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны - Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске - региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартир и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов - 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Minsk World - самый большой выбор недвижимости на самых лучших условиях!

Не упустите возможность переехать из съемного жилья в собственное по цене ежемесячной аренды!

Выбирайте - и покупайте, пока условия такие выгодные!

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