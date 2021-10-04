Выступление Кочановой на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Прошедший послевыборный год показал, что мы живем в абсолютно новых политических и экономических реалиях. Привычная жизнь изменилась.

Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие - наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление.

Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их характер становится все более дерзким, циничным, изощренным. Радикализация нарастает - покушение на журналиста, попытки поджога домов депутатов и госслужащих, а теперь - наглое убийство сотрудника КГБ при исполнении служебного долга.

Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на терроризм и экстремизм. Идеологи беглой оппозиции до сих пор не теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить государственный переворот.

Нам ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, провоцирующих панику и угрожающих социально-политической стабильности. Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. Все обязаны уважать закон. За любое нарушение порядка придется отвечать по всей строгости.

И задача парламентариев - совершенствование законодательства, его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и экстремизмом должны быть максимально жесткими.

Мы хорошо знаем историю и как никто другой понимаем ценность мирного сосуществования. Беларусь неоднократно была ареной разрушительных войн, развязанных не нами и не по нашей воле. И мы не хотим потерять свою страну.

Поэтому ответом на актуальные вызовы будет последовательная реализация идеи народного единства, взявшая старт в этом году.

Члены Совета Республики должны внести свой вклад для того, чтобы личность, общество и государство были единым цельным организмом.

Уважаемые члены Совета Республики!

На весенней сессии мы уже одобрили пакет законопроектов, направленных на укрепление суверенитета нашей страны, защиту конституционного строя и территориальной целостности.

На прошлой неделе при обсуждении проекта новой Конституции на расширенном заседании Конституционной комиссии Президентом определен четкий алгоритм действий по доработке Основного закона. Перед референдумом данный проект еще раз будет рассмотрен Конституционной комиссией.

В целях противодействия подрыву политической стабильности, гражданского мира и общественной безопасности, для защиты национальных интересов, прав граждан и субъектов хозяйствования подготовлены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за призывы к ограничительным (санкционным) действиям против нашей страны.

Ответом на политику двойных стандартов Евросоюза в отношении Беларуси является законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения". Призываю членов Совета Республики и впредь действовать согласно национальным интересам.

Для решения столь важных и сложных задач на современном этапе, безусловно, нужны высококвалифицированные кадры. На это направлен законопроект "О государственной службе". Нам надо привлечь в государственный аппарат опытных специалистов и перспективную молодежь - надежных людей и настоящих патриотов своего Отечества.

Значительное место на осенней сессии займет блок экономических вопросов. Нам предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета на 2022 год. Совет Республики будет и далее продвигать базовые принципы. Это социальная направленность бюджетных расходов, повышение финансовой самостоятельности регионов, полное и своевременное обслуживание госдолга.

В увязке с бюджетом будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс. Мы должны понимать, что социальная защищенность не должна превращаться в сплошное льготирование. Для этого необходимо выработать меры по оптимизации бюджетных расходов и налоговых льгот.

Прошу всех сенаторов неформально подойти к рассмотрению пакета бюджетных законопроектов и внести свои предложения. Считаю, что данный вопрос целесообразно предварительно обсудить на расширенном заседании Президиума Совета Республики.

Особое внимание будет уделено новой редакции Кодекса Республики Беларусь об образовании. В ходе Республиканского педагогического совета Президент указал на недопустимость рассмотрения образования как сферы услуг. Образование - это оплот белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. Расставленные акценты должны быть проработаны членами Совета Республики и учтены в законопроекте.

Эффективным механизмом повышения качества законодательства является экспертный совет, созданный по поручению Президента при Совете Республики.

Результаты его деятельности показывают, что некоторым проектам недостает комплексности и системности, надлежащего прогнозирования последствий их принятия. В целях исключения в процессе правоприменения негативных социальных, правовых, экономических и иных последствий главе государства направляются соответствующие заключения. Такой принципиальный и взвешенный подход к оценке законодательных новаций будет продолжен.

В настоящее время идет формирование плана подготовки законодательных актов на следующий год.

Предусматривается, что в него будут включены не только законопроекты, но и проекты указов Президента Республики Беларусь. Как видите, область планирования расширяется. Следует сконцентрировать внимание на вопросах защиты информации, кибербезопасности и цифровизации, предотвращении информационных угроз.

На совещании с руководством Администрации Президента глава государства сделал акцент на кодификации законодательства, поручил проработать вопрос о концептуализации правовой политики Республики Беларусь.

Совету Республики необходимо в ближайшее время включиться в решение этих задач.

Уважаемые коллеги!

Важной составляющей деятельности членов Совета Республики является взаимодействие с местными органами власти. Его развитию будет способствовать реализация ряда предложений Совета Республики, поддержанных главой государства.

Разработан механизм эффективного и оперативного воплощения предлагаемых гражданами проектов, направленных на эффективное развитие территорий. Поддержанные районными, городскими Советами депутатов инициативы будут профинансированы областными ассоциациями местных Советов депутатов в пределах выделенных на эти цели средств на конкурсной основе.

В городе Минске будут созданы окружные Советы территориального общественного самоуправления. Это позволит повысить результативность решения вопросов местного значения, улучшить качество работы с населением.

Уважаемые коллеги!

Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти. Ведь люди приходят к нам со своей болью, надеждой быть услышанными и рассчитывают на помощь и поддержку.

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко на совещании с вертикалью власти четко определил: "Мы должны быстро и адекватно реагировать на обращения граждан, еще важнее - предупреждать эти обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой".

Совет Республики - это универсальная площадка, где аккумулируется информация из всех регионов, и мы стараемся оперативно прорабатывать все острые проблемы. Для нас представительная функция не менее значима, чем законодательная.

Только в открытом, честном общении могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным запросам общества.

Хорошо зарекомендовала себя новая форма работы сенаторов с населением - единый день выездных личных приемов граждан в регионах.

Начиная с июня в ходе таких приемов в Минском районе, Витебской и Брестской областях, городе Минске принято более 500 человек. Результаты рассмотрены на выездных заседаниях Президиума Совета Республики.

Данный формат работы позволяет выявлять специфику проблем каждого региона, чувствовать настроения людей, анализировать ситуацию на местах.

К сожалению, многие вопросы, находящиеся в компетенции местной власти, начинают решаться только лишь потому, что к ним привлечено внимание вышестоящих органов.

Например, в Витебской области еще до начала приема было решено порядка 30% "житейских вопросов", с которыми обращались люди. А многие поднятые проблемы разрешались непосредственно в ходе приема.

В Брестской области сенаторы присоединились к проведению единого дня приема граждан председателями райисполкомов. Люди получили возможность обратиться к представителям как законодательной, так и исполнительной власти. Результат впечатляет: 147 человек из 200 обратившихся пришли именно к членам Совета Республики.

Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что и члены Совета Республики, и местная вертикаль, обладая соответствующими компетенциями и правовой грамотностью, должны проявлять бо́льшую готовность к решению проблем людей, держать ситуацию на контроле, вникать в детали и стараться помочь.

Надо наконец-то полностью избавиться от формализма и поверхностного рассмотрения обращений.

Уважаемые коллеги!

Одна из основных задач парламентариев - быть активными в деле защиты и отстаивания национальных интересов на международной арене. Для объективного информирования о реальной ситуации в Беларуси члены Совета Республики в межсессионный период задействовали межпарламентские площадки и двусторонние контакты.

Исключительно важным стало обращение членов Совета Республики и депутатов всех уровней к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. В своем письме председатель Сената Федерального парламента Бельгии отметила, что объективная информация имеет огромное значение для выстраивания межгосударственных отношений.

В сентябре с трибуны пятой всемирной конференции спикеров парламентов мы озвучили позицию о неприемлемости дестабилизации ситуации в Беларуси. Подчеркнуто, что введение новых экономических санкций подрывает основы международного права, угрожает международному миру и устойчивому развитию не только нашей страны, но и региона в целом.

В ходе тринадцатого саммита женщин-спикеров парламентов представлен опыт Республики Беларусь по реализации гендерной политики, поддержке женщин, в том числе в условиях пандемии.

В межсессионный период расширилось участие сенаторов в развитии союзного строительства. В рамках заседаний комиссий и семинаров Парламентского собрания Союза Беларуси и России выработаны предложения в сфере инвестиционной политики, импортозамещения продовольствия, приграничного сотрудничества регионов, состоялся обмен опытом организации оздоровления детей и молодежи.

Одно из ключевых мероприятий на двустороннем парламентском треке - участие членов Совета Республики в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств в международном наблюдении за выборами депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Белорусские парламентарии имели возможность ознакомиться с новациями в российском избирательном процессе, объективно оценили ход подготовки и проведения выборов, а также обсудили вопросы дальнейшего всестороннего взаимодействия с коллегами в Совете Федерации.

В условиях обострившегося внешнего давления на нашу страну необходимо продолжить методами парламентской дипломатии работу по эффективной реализации скорректированных Президентом Беларуси в ходе встречи с главами дипломатических миссий направлений внешней политики, наращиванию взаимовыгодных связей с государствами, которые заинтересованы в диалоге с нами, а также по обеспечению возможностей для стабильного развития экономики и повышения уровня жизни граждан.

Векторы сотрудничества Беларуси и России определены в 28 союзных программах, которые недавно были согласованы президентами Беларуси и России. Заложенные в них направления станут мощным импульсом процесса унификации и гармонизации национальных законодательств, перехода на единые принципы условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, построения финансового и энергетического рынков, транспортного пространства, промышленной и сельскохозяйственной, таможенной и налоговой политики. Призываю всех сенаторов активно включиться в этот процесс.

С 29 июня по 1 июля состоялся VIII Форум регионов Беларуси и России, придавший очередной импульс интеграционному сотрудничеству в экономической, социальной, правовой, научно-инновационной и других сферах союзного строительства. Рекомендации форума уже отрабатываются на площадках Парламентского собрания Союза Беларуси и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

Беларусь в юбилейный год 30-летия Содружества Независимых Государств приняла председательство в организации. Наши усилия должны быть направлены на достижение общей цели - региональной консолидации и прогресса, повышения благосостояния граждан стран Содружества. Сейчас осуществляется подготовка мероприятий Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

В ходе пленарного заседания ассамблеи предстоит рассмотреть ряд важных для нашей страны модельных законодательных актов, в том числе "О национальной безопасности" и "О договорном праве". Полагаю, сенаторам следует тщательно проработать эти и другие модельные законы с учетом позиции и интересов белорусского государства.

Рост военно-политической напряженности на западных границах Республики Беларусь повышает значимость деятельности Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которая должна стать межпарламентской площадкой для оперативного и всестороннего обсуждения предложений по сохранению стабильности в евразийском регионе.

Нам надо учитывать, что разгорающиеся в мире конфликты могут серьезным образом влиять на нашу республику. В частности, ситуация в Афганистане, вызванная выводом американских войск, может усугубить созданный нашими странами-соседями миграционный кризис, который используется Западом в гибридной войне против Беларуси. Мы должны показывать жестокий и антигуманный характер действий Польши, Литвы, Латвии в отношении мигрантов, приглашенных Евросоюзом в свои страны.

Республика Беларусь никогда не была источником этого кризиса и, напротив, демонстрирует всему миру человечное участие в судьбе людей, которые оказались в сложной ситуации, поверив призывам европейских политиков.

Полагаю, что для решения этого и иных вопросов международной повестки следует задействовать потенциал рабочих групп по сотрудничеству с зарубежными парламентами. О готовности активизироваться в этом направлении высказались в своих посланиях к нам, в частности, парламенты Армении, Молдовы, Пакистана, Словении, Узбекистана.

Реализуемая сегодня политика позволяет нашей стране занимать высокие места в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития. При этом ждем от членов Совета по устойчивому развитию, а также международных партнеров более активных действий, направленных на защиту интересов граждан Республики Беларусь. Мы должны делать все для того, чтобы цели оставались приоритетом, работали на улучшение жизни и благосостояния человека и выполнялись Республикой Беларусь.

Наша цель - своевременно и эффективно отвечать на вызовы, связанные с экономическими санкциями "коллективного Запада".

И нам это удается. В текущем году наблюдается положительная динамика социально-экономического развития страны. За 8 месяцев рост ВВП составил 103%. По всем областям и городу Минску наблюдается рост валового регионального продукта, что является индикатором сбалансированного развития территорий. За 7 месяцев рост экспорта товаров и услуг составил 132,2%, реальной заработной платы - 105,4%.

Вместе с тем уровень инфляции превышает прогнозные значения. Поэтому работу сенаторского корпуса по мониторингу цен в розничной сети необходимо продолжать, обращая внимание регулятора и контролирующих структур на факты значительного роста цен, особенно на социально значимые товары.

Уважаемые члены Совета Республики!

Второй год при Национальном собрании работает Молодежный парламент.

Молодые коллеги предлагают актуальные идеи, принимают участие в жизни страны, работают в общественных приемных, присутствуют на единых днях приема граждан и выездных заседаниях Президиума Совета Республики.

За этот небольшой период реализован ряд республиканских проектов, имеющих целью сохранение исторической правды. В их числе - открытие мемориальной доски в честь государственного деятеля БССР Сергея Притыцкого, реконструкция памятного знака "Береза-Картузская" на месте бывшего концлагеря и другие.

Совместно с Молодежным парламентом на телеканале СТВ запущена новая рубрика "Сенат". Мы получили еще одну площадку для диалога с населением, освещения законодательной и международной деятельности Совета Республики, событий в регионах и работы сенаторов.

Вместе с тем я хочу обратиться к молодым парламентариям - чаще выезжайте в регионы, встречайтесь с ровесниками, доносите правдивую информацию. Чтобы у интернет-источников, распространяющих грязь, ложь и фейки, не осталось ни малейшего шанса влиять на умы нашей молодежи.

Со стороны государства обеспечена полная поддержка ваших инициатив.

Уважаемые коллеги!

На современном этапе перед нами стоят серьезные задачи, реализация которых потребует максимальной самоотдачи, мобилизации всех наших знаний и профессионализма.

Наш долг - в полной мере оправдать ожидания белорусского народа, который доверил нам право выступать от его имени и отстаивать национальные интересы.

Уверена, что мы сделаем все возможное для развития и процветания нашей любимой Беларуси.-0-