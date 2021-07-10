10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1082 пациента с COVID-19, выписаны 1165. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 426 886 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 420 085 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3247 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 352 теста. Всего в стране проведено 6 958 857 тестов.
Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 1,09 млн белорусов, из них более 705,2 тыс. - прошли полный курс вакцинации.-0-
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