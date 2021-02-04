4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1708 пациентов с COVID-19, выписаны 1959. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 253 413 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 241 150 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1755 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 16 975 тестов. Всего в стране проведено 4 519 705 тестов.-0-