16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 510 481 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 498 655 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3966 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 27 386 тестов. Всего в стране проведено 8 118 970 тестов.

Более 1 824 000 человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 505 000 человек прошли полный курс вакцинации.-0-