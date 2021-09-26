26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1974 пациента с COVID-19, выписаны 1629. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 530 203 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 513 295 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавируса.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4092 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 32 739 тестов. Всего в стране проведено 8 395 148 тестов.-0-