16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 2068 пациентов с COVID-19, выписаны 1917. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы - 570 006 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 543 072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4386 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 42 303 теста. Всего в стране проведено 9 076 450 тестов.-0-