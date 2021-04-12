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12 апреля 2021, 09:00

Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Спешите купить квартиру по самой лучшей цене!

Чтобы всегда быть в хорошем настроении, психологи советуют почаще вспоминать счастливые моменты своей жизни. Покупка квартиры в Minsk World обязательно станет одним из них! Особенно на таких выгодных условиях!

До 15 апреля в многофункциональном комплексе Minsk World действует скидка до 100 евро за квадратный метр! Акция применяется как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки. Количество акционных квартир ограничено! Торопитесь, чтобы успеть до повышения цен!

Купить квартиру можно:

· за собственные средства

· в рассрочку до 100 месяцев

· с использованием партнерской кредитной программы в ОАО "Белинвестбанк"

Интересно? Наши менеджеры с удовольствием ответят на вопросы по телефону 7675. Информацию можно найти и на сайте bir.by.

Мультифункциональность – обязательно условие для современного жилого комплекса, ведь для жителей мегаполиса просто необходимо иметь на территории своего жилого пространства все компоненты для комфортной жизни.

Клиентка Елена Васильевна
Клиентка Елена Васильевна

Комплекс Minsk World – именно такой! Благодаря развитой собственной инфраструктуре и транспортной доступности здесь понравится жить всем: семьям с детьми и холостякам, пенсионерам и студентам. Например, Елена Васильевна Зильберглейт стала обладательницей квартиры в доме "Лос-Анджелес" в квартале "Северная Америка".

"Квартиру мне подарил сын. Я очень рада, что уеду из старого жилья в новый яркий и молодой микрорайон. Он очень красивый – дома, фасады и подъезды", - поделилась впечатлениями она.

Зеленым оазисом в центре мегаполиса станет парк Minsk World
Зеленым оазисом в центре мегаполиса станет парк Minsk World

Женщина отметила, что даже сейчас в комплекс очень быстро добираться – можно на машине, а можно и на общественном транспорте, ведь рядом находится метро и большое количество остановок. Отсюда будет удобно ездить на встречу к внуку и забирать его к себе. Тем более, что возле дома появится шикарная детская площадка, а все парковки – на переферии.

Minsk World – лучшая инфраструктура для жизни
Minsk World – лучшая инфраструктура для жизни

Дом планируется сдать осенью этого года, но Елена Васильевна уже находится в предвкушении и представляет, какой красивой будет квартира с лоджией и террасой.

В каждом доме – дизайнерские лобби и панорамные лифты
В каждом доме – дизайнерские лобби и панорамные лифты

"От мыслей о таком месте всегда пребываю в хорошем настроении. Очень все нравится, эмоции переполняют", - добавила она.

В комплексе будет многофункциональный концертный зал
В комплексе будет многофункциональный концертный зал

Многофункциональный комплекс Minsk World – это школы и детские сады, игровые и спортивные площадки, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, а также Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Комплекс возводится по принципу "город в городе", поэтому здесь предусмотрены все нюансы.

Здесь также появится спортивный комплекс
Здесь также появится спортивный комплекс

В этом году жильцы домов "Чарльстон", "Гонконг" и "Москва" уже получили ключи от своих квартир. Дело за малым – сделать ремонт и заселиться! В этом может помочь команда дизайнеров Dana Interior Design. Первичная консультацию будет абсолютно бесплатной для всех клиентов Minsk World, а при подписании договора на полное оказание услуг – скидка!

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

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