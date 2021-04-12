Зачем копить, если можно купить! Квартиры в Minsk World – со скидкой до 100 евро за квадратный метр!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Спешите купить квартиру по самой лучшей цене!

Чтобы всегда быть в хорошем настроении, психологи советуют почаще вспоминать счастливые моменты своей жизни. Покупка квартиры в Minsk World обязательно станет одним из них! Особенно на таких выгодных условиях!

До 15 апреля в многофункциональном комплексе Minsk World действует скидка до 100 евро за квадратный метр! Акция применяется как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки. Количество акционных квартир ограничено! Торопитесь, чтобы успеть до повышения цен!

Купить квартиру можно:

· за собственные средства

· в рассрочку до 100 месяцев

· с использованием партнерской кредитной программы в ОАО "Белинвестбанк"

Интересно? Наши менеджеры с удовольствием ответят на вопросы по телефону 7675. Информацию можно найти и на сайте bir.by.

Мультифункциональность – обязательно условие для современного жилого комплекса, ведь для жителей мегаполиса просто необходимо иметь на территории своего жилого пространства все компоненты для комфортной жизни.

Клиентка Елена Васильевна

Комплекс Minsk World – именно такой! Благодаря развитой собственной инфраструктуре и транспортной доступности здесь понравится жить всем: семьям с детьми и холостякам, пенсионерам и студентам. Например, Елена Васильевна Зильберглейт стала обладательницей квартиры в доме "Лос-Анджелес" в квартале "Северная Америка".

"Квартиру мне подарил сын. Я очень рада, что уеду из старого жилья в новый яркий и молодой микрорайон. Он очень красивый – дома, фасады и подъезды", - поделилась впечатлениями она.

Зеленым оазисом в центре мегаполиса станет парк Minsk World

Женщина отметила, что даже сейчас в комплекс очень быстро добираться – можно на машине, а можно и на общественном транспорте, ведь рядом находится метро и большое количество остановок. Отсюда будет удобно ездить на встречу к внуку и забирать его к себе. Тем более, что возле дома появится шикарная детская площадка, а все парковки – на переферии.

Minsk World – лучшая инфраструктура для жизни

Дом планируется сдать осенью этого года, но Елена Васильевна уже находится в предвкушении и представляет, какой красивой будет квартира с лоджией и террасой.

В каждом доме – дизайнерские лобби и панорамные лифты

"От мыслей о таком месте всегда пребываю в хорошем настроении. Очень все нравится, эмоции переполняют", - добавила она.

В комплексе будет многофункциональный концертный зал

Многофункциональный комплекс Minsk World – это школы и детские сады, игровые и спортивные площадки, поликлиники и медицинские центры, магазины и кафе, а также Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Комплекс возводится по принципу "город в городе", поэтому здесь предусмотрены все нюансы.

Здесь также появится спортивный комплекс

В этом году жильцы домов "Чарльстон", "Гонконг" и "Москва" уже получили ключи от своих квартир. Дело за малым – сделать ремонт и заселиться! В этом может помочь команда дизайнеров Dana Interior Design. Первичная консультацию будет абсолютно бесплатной для всех клиентов Minsk World, а при подписании договора на полное оказание услуг – скидка!

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

Размещение рекламы на БЕЛТА