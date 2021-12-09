Захарова: факты применения к беженцам со стороны Польши спецсредств требуют международного разбирательства

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09 декабря 2021, 16:12

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9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Задокументированные факты применения к беженцам со стороны Польши спецсредств и других силовых методов требуют серьезного международного разбирательства. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы неоднократно привлекали внимание цивилизованной Европы, которая выступает постоянно поборником принципов гуманизма и прав человека, на крайне жестокое обращение польских пограничников, военных с мигрантами", - напомнила Мария Захарова.

Она еще раз обратила внимание, что среди беженцев на границе с Польшей находится очень много женщин и детей. "Множественные случаи применения против них спецтехники, спецредств - это и слезоточивый газ, прожекторы, водометы, это и служебные собаки - даже до этого дошли, - указала представитель МИД России. - XXI век, первая четверть, страны, именующие себя цивилизованными, применяют против гражданского населения, беженцев, мигрантов светошумовые гранаты и взрывпакеты. Все это было задокументировано профильными структурами ООН, Совета Европы, были эти факты зафиксированы и агентством Евросоюза Frontex. Например, инцидент с распылением польскими соответствующими службами 16 ноября ядохимикатов (кстати говоря, в результате этого случая 132 человека, включая 23 ребенка, получили химические ожоги, повреждения органов дыхания), безусловно, требует серьезного международного разбирательства".

Мария Захарова констатировала, что работающие с белорусской стороны границы журналисты не один раз становились свидетелями силового, насильственного выталкивания оказавшихся на польской стороне людей обратно в Беларусь. "Это свидетельство целенаправленного нарушения Варшавой норм международного и европейского права, - подчеркнула она. - При этом с начала сентября Польша ввела на приграничной с Беларусью территории режим чрезвычайного положения, что исключило доступ туда представителей средств массовой информации, затруднило и сделало просто невозможным присутствие гуманитарных организаций, а после завершения максимального трехмесячного срока действия чрезвычайного положения приняла поправку к закону о госгранице. Ну, собственно, де-факто, сохранила все ограничения, но уже на основе внутренних законов. Так обычно поступают те, кто считает себя приверженным основополагающим документам в сфере защиты прав человека", - с иронией заметила официальный представитель МИД РФ.

"При этом белорусские власти стремятся помочь беженцам в русле международных обязательств, они открыли доступ к приграничным районам гуманитарным организациям, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную организацию по миграции, Всемирную организацию здравоохранения и другие, - отметила Мария Захарова. - Наладили регулярную доставку мигрантам гуманитарной помощи. Я видела эти оценки, речь идет о $25 млн - во столько оценивается помощь Минска мигрантам. Также они развернули логистический центр, туда эвакуировали большинство мигрантов c приграничной территории. Удалось уговорить часть людей вернуться на родину - уже, как вы знаете, Беларусь покинули 3 тыс. человек".-0-

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