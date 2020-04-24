Заочная конференция ПолесГУ объединит более 100 ученых из пяти стран

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете сегодня пройдет XIV Международная заочная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель декана по научной работе факультета экономики и финансов Юлия Рыбалко.

В таком формате мероприятие состоится впервые. Заочно в нем примут участие более 100 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Украины и Польши. Отечественную науку представляют труды преподавателей, аспирантов, магистрантов БНТУ, БГЭУ, Полоцкого госуниверситета, Брестского университета им.А.С. Пушкина, Института социологии НАН, Центра системного анализа и стратегических исследований НАН, Белорусской медицинской академии последипломного образования. Среди иностранных вузов-партнеров - Национальный университет водного хозяйства и природопользования украинского Ровно, Луцкий национальный технический университет.

"Мы расширяем географию партнерства. Впервые в конференции участвуют одно из крупнейших государственных высших учебных заведений Польши - Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине, Ростовский государственный университет, Челябинский филиал Института экономики Уральского отделения РАН. Первый раз свои материалы также представили работники Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева из Нур-Султана, алматинского Нархоза, других вузов", - отметила замдекана.

В докладах ученых затронуты реализация концепции научно-промышленного кластера в области зеленой экономики и биотехнологий, устойчивого развития национальной экономики, современные аспекты маркетинга, другие темы. Особое внимание уделено актуальным вопросам этого года. Так, авторский коллектив Военной академии Беларуси представил работу "Взаимосвязь эпидемии и экономики в 2020 году". Тема исследования доцента БНТУ Александра Ковалева - "Коронавирус и экономическая политика".

По итогам научно-практической конференции издадут сборник. С его электронной версией можно будет ознакомиться на интернет-странице Полесского госуниверситета.-0-