Завалей: цель деструктивного воздействия на умы граждан - заставить жить по чьей-то указке

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель деструктивного воздействия на умы граждан - заставить нас жить по чьей-то указке. Об этом заявил во время круглого стола "Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Завалей.

"Эта тема сверхактуальна сегодня, поскольку алгоритмы и формы донесения информации постоянно видоизменяются, - сказал Игорь Завалей. - В проекте Конституции появилась новая статья 28, которая звучит так: "Государство создает условия для защиты персональных данных и безопасности личности и общества при их использовании". Кажется, одно простое предложение, но за ним стоит очень огромный труд и огромная важность. Из всех статей, которые либо изменялись, либо вносились, - это, на мой взгляд, одна из самых главных, потому что это основа национальной безопасности".

По словам депутата, деструктивное воздействие на умы граждан, особенно молодежи, в последнее время особенно ощутимо. "Если мы здесь не будем работать, если не будем воздействовать на умы в хорошем смысле этого слова, то завтра будем жить не сами по себе, а уже по чьей-то указке", - отметил парламентарий.-0-

Завалей: основная угроза и опасность переписывания истории находится в информационном пространстве

Фото Максима Гучека