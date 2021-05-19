Жители Барановичей: летчики, которые увели падающий самолет от жилых домов, - герои

19 мая, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Летчики, которые увели падающий самолет от жилых домов, - герои. Об этом говорят жители Барановичей, передает корреспондент БЕЛТА с места событий.

В первой половине дня в частном секторе Барановичей потерпел крушение военный самолет. Летчики увели его от жилых домов. К сожалению, оба пилота погибли.

"Они, конечно, герои, что увели самолет. Отвели от нас беду, - сказала местная жительница Валентина Пашко. - Я по телефону разговаривала, когда услышала взрыв. Испугалась, даже присела от страха. Потом побежала на улицу. Соседи тоже стали собираться, вызвали скорую помощь и пожарных. Очень быстро они приехали".

Ее соседи также соглашаются, что летчики проявили большое мужество. "Смогли вывести самолет на пустырь, где нет домов. Настоящие герои, - говорит горожанка Алла. - Я живу тут недалеко. Видела, что от удара самолета остался котлован, осколки разлетелись на несколько сотен метров. Страшная авария. Жаль летчиков".

Как сообщили в Минобороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. "При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - рассказали в ведомстве.

Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Владимирович Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Борисович Куконенко.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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