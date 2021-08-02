Африканские бегуны заняли весь олимпийский подиум в стипль-чезе

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Африканским бегунам не было равных на дистанции олимпийского стипль-чеза, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем забеге на 3000 м с препятствиями победителем стал марокканский атлет Суфиан Эль-Баккали, показавший результат 8 мин. 08,90 сек. Вторым завершил дистанцию эфиопский спортсмен Ламеха Гирма (8 мин. 10,38 сек.), третье место занял кениец Бенджамин Киген (8 мин. 11,45 сек.).
Также сегодня на главной арене токийских Игр женщины разыгрывают олимпийские награды в соревнованиях по метанию диска и беге на 5000 м.
Белоруска Ирина Жук пытается пробиться в число 12 участниц финала состязаний по прыжкам с шестом.
Легкоатлетический олимпийский турнир является самым медальным - его участники разыгрывают 48 комплектов медалей.-0-