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02 августа 2021, 15:45

Африканские бегуны заняли весь олимпийский подиум в стипль-чезе

Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Сифан Хассан выиграла олимпийский забег на 5000 м, Валари Оллман лучшая в метании диска

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Африканским бегунам не было равных на дистанции олимпийского стипль-чеза, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем забеге на 3000 м с препятствиями победителем стал марокканский атлет Суфиан Эль-Баккали, показавший результат 8 мин. 08,90 сек. Вторым завершил дистанцию эфиопский спортсмен Ламеха Гирма (8 мин. 10,38 сек.), третье место занял кениец Бенджамин Киген (8 мин. 11,45 сек.).

Также сегодня на главной арене токийских Игр женщины разыгрывают олимпийские награды в соревнованиях по метанию диска и беге на 5000 м.

Белоруска Ирина Жук пытается пробиться в число 12 участниц финала состязаний по прыжкам с шестом.

Легкоатлетический олимпийский турнир является самым медальным - его участники разыгрывают 48 комплектов медалей.-0-

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Ирина Жук ФОТОФАКТ: Белорусская спортсменка Ирина Жук выступит в финале по прыжкам с шестом
Сифан Хассан. Фото Getty Images Сифан Хассан выиграла олимпийский забег на 5000 м, Валари Оллман лучшая в метании диска
Белорусские синхронистки заняли 12-е место в квалификации произвольной программы дуэтов на ОИ
Виктор Аксельсен. Фото Getty Images Датский бадминтонист Виктор Аксельсен стал олимпийским чемпионом
Фото Getty Images Китайская тяжелоатлетка Вэньвэнь Ли выиграла золото Игр в категории свыше 87 кг
Фото Getty Images Кубинский Титан по прозвищу Грозный взял четвертое олимпийское золото в греко-римской борьбе
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