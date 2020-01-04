Албанский полузащитник Элис Бакай перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Албанский полузащитник Элис Бакай перешел из солигорского "Шахтера" в брестское "Динамо": 32-летний футболист подписал с чемпионами Беларуси двухлетний контракт. Такая информация размещена на официальном сайте динамовцев Бреста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игровую карьеру Элис Бакай начал на родине, затем выступал в клубах Украины, Хорватии, Румынии, а с 2018 года играл в "Шахтере". В составе солигорской команды он провел 49 матчей, забив в них 19 мячей.

Сейчас футболисты брестского "Динамо" в отпуске, а в середине января приступят к подготовке к новому сезону. Первый тренировочный сбор подопечные Сергея Ковальчука проведут с 20 января по 3 февраля в Турции. Там у чемпионов Беларуси запланированы четыре контрольных матча: 24 января - с украинским "Мариуполем", 27 января - с вице-чемпионом Украины киевским "Динамо", 29 января - со словацким "Слованом" из Братиславы и 2 февраля - с российскими "Крыльями Советов" из Самары.-0-