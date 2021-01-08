8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Макрицкий покинул пост главного тренера ХК "Юность-Минск". Такая информация содержится в официальном Telegram-канале столичной дружины, сообщает БЕЛТА.
"Александр Макрицкий покидает расположение хоккейного клуба "Юность-Минск". Контракт расторгнут по соглашению сторон. Исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Карпиков. Благодарим за самоотдачу и добросовестный труд, проделанный в нашем клубе", - говорится в сообщении.
Александр Макрицкий начал работу главным тренером "Юности" в сентябре 2019 года, сменив на посту Михаила Захарова, который сосредоточился на работе со сборной Беларуси. Ранее был ассистентом главного тренера в команде МХЛ "Динамо-Шинник" из Бобруйска и "Юности" (сезон 2016/17), а также в "Торпедо" из Нижнего Новгорода и новосибирской "Сибири".-0-