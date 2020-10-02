2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Мошенский переизбран на пост руководителя Белорусской федерации гребли. Отчетно-выборная конференция состоялась в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Первым заместителем председателя стал Александр Бурло, заместителем председателя - Сергей Хмельков. Решением конференции утверждены генеральный секретарь, казначей, а также изменения в состав совета Белорусской федерации гребли, в который включены двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен, призеры Игр Юлия Бичик и Наталья Волчек.

В работе конференции приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Дмитрий Довгаленок и делегаты территориальных организаций Белорусской федерации гребли.

Конференция также приняла решение через год, в 3-4 кварталах 2021 года, вновь подвести итоги работы объединения, выступлений национальной команды по гребле академической на Олимпийских играх в Токио и при необходимости внести уточнения в избранную конференцией организационно-кадровую структуру.-0-