Александр Ваховяк победил в закрытых соревнованиях по дзюдо в Минске

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Ваховяк победил в состязаниях по дзюдо, которые прошли сегодня в закрытом формате на "Чижовка-Арене" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке Александр Ваховяк одолел Егора Воропаева и стал победителем. Бронзовые медали завоевали Никита Свирид и Виктор Кляусов. Из соображений безопасности соревнования прошли в абсолютной весовой категории, участвовать в них могли только члены национальной команды Беларуси по дзюдо.

Как отмечал ранее старший тренер по развитию национальной команды, генеральный секретарь Белорусской федерации дзюдо Руслан Шарапов, национальная команда сейчас усиленно готовится к классификационным турнирам, на которых необходимо завоевывать очки в олимпийский рейтинг.

Активный соревновательный период предварительно намечен у белорусских дзюдоистов на осень. 8-10 ноября в Праге планируется чемпионат Европы по дзюдо, который должен был пройти с 30 апреля по 3 мая, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

XXXII летние Олимпийские игры планируется провести в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Среди белорусских дзюдоистов последнюю медаль на Олимпийских играх 2004 года в Афинах завоевал Игорь Макаров (100 кг). Тогда он стал чемпионом главного старта четырехлетия.-0-

Фото Оксаны Манчук