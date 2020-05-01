Александра Саснович номинирована на премию Кубка Федерации

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович номинирована на премию Fed Cup Heart Award по итогам матчей плей-офф мировой группы, которые прошли в феврале, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной гостевой встрече с командой Нидерландов (3:2) Александра Саснович выиграла один одиночный поединок, а затем вместе с Ариной Соболенко завоевала решающее очко в парной встрече. Она уже дважды становилась обладательницей Fed Cup Heart Award (2016 и 2017 годы). Кроме нее этот приз получали еще две белорусские теннисистки - Виктория Азаренко (2011) и Арина Соболенко (2017).

Международная теннисная федерация (ITF) вручает Fed Cup Heart Award с 2009 года теннисисткам, которые выступают в матчах за национальную сборную и являются примером мужества и преданности своей стране.

На этот раз конкурентами Александры Саснович являются Лейла Фернандес (Канада), Анастасия Севастова (Латвия) и Карла Суарес Наварро (Испания). Голосование проходит на сайте Кубка Федерации с 1 по 8 мая, имя лауреата назовут 11 мая.-0-