Александра Саснович обыграла Анетт Контавейт и вышла в 1/16 финала турнира в Мадриде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (34-й номер рейтинга WTA) победила на старте турнира категории "Премьер" в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/32 финала одиночного разряда Александра Саснович встречалась с эстонкой Анетт Контавейт (15) и проиграла первый сет 0:6. Затем белоруска стала действовать гораздо сильнее и выиграла две партии - 6:3, 6:2.
Десятая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уступила россиянке Светлане Кузнецовой, занимающей 109-е место в мировом рейтинге, - 5:7, 4;6.
Бывший лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко (50) победила российскую теннисистку Дарью Касаткину (21) - 7:5, 6:4.
На старте парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма переиграли сегодня словенско-сербский дуэт Андрея Клепач / Александра Крунич - 6:1, 1:6, 12:10. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти 5 мая в первом круге встретятся с китайско-польским тандемом Чжаосюань Ян / Алисия Росольска. Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс начнут парный турнир с 1/8 финала.
Соревнования в Мадриде завершатся 11 мая.-0-
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