Александра Саснович победила четвертую ракетку мира Элину Свитолину в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшней встрече с четвертой ракеткой планеты и первой сеяной на турнире украинкой Элиной Свитолиной Александра Саснович выиграла первый сет со счетом 6:4. Вторая партия осталась за украинской теннисисткой - 6:0, а в решающем сете снова победила белоруска - 6:3. В борьбе за выход в полуфинал Александра Саснович сыграет с хорваткой Донной Векич (34).
"It's my second favourite place... after my country. Sorry guys."— #BrisbaneTennis (@BrisbaneTennis) 2 января 2019 г.
Aliaksandra Sasnovich is back to her winning ways at #BrisbaneTennis, and back to conducting some legendary post-match on-court interviews pic.twitter.com/KPjJv2Vyn6
На соревнованиях в китайском Шэньчжэне белорусская теннисистка Арина Соболенко (13) вышла в четвертьфинал, в котором будет соперничать с российской теннисисткой, бывшей первой ракеткой планеты Марией Шараповой (29).
В 1/8 финала мужского турнира в индийской Пуне белорус Илья Ивашко (91) сегодня сыграет с французом Жилем Симоном, у которого 30-я позиция в мировом рейтинге.-0-
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