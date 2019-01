Александра Саснович победила четвертую ракетку мира Элину Свитолину в 1/8 финала теннисного турнира в Брисбене

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшней встрече с четвертой ракеткой планеты и первой сеяной на турнире украинкой Элиной Свитолиной Александра Саснович выиграла первый сет со счетом 6:4. Вторая партия осталась за украинской теннисисткой - 6:0, а в решающем сете снова победила белоруска - 6:3. В борьбе за выход в полуфинал Александра Саснович сыграет с хорваткой Донной Векич (34).

"It's my second favourite place... after my country. Sorry guys."



Aliaksandra Sasnovich is back to her winning ways at #BrisbaneTennis, and back to conducting some legendary post-match on-court interviews pic.twitter.com/KPjJv2Vyn6