Александра Саснович проиграла в 1/8 финала теннисного турнира в Санкт-Петербурге

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович не сумела пробиться в четвертьфинал одиночного разряда турнира категории WTA500 в Санкт-Петербурге с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белоруска, занимающая 97-е место в мировом рейтинге, в затяжном трехсетовом поединке уступила россиянке Дарье Касаткиной, у которой 61-я позиция, - 7:5, 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 2 часа 50 мин. В матче за выход в полуфинал соперницей Дарьи Касаткиной будет победительница поединка между еще двумя российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой (36-й номер мирового рейтинга) и Камиллой Рахимовой (150). Ранее в четвертьфинальную стадию пробились четыре россиянки - Екатерина Александрова (34), Маргарита Гаспарян (126), Вера Звонарева (145) и Светлана Кузнецова (39), а также румынка Жаклин Кристиан (160), которая в первом раунде была сильнее белоруски Веры Лапко (281).

На старте одиночного разряда Александра Саснович одолела в трехсетовом поединке румынскую теннисистку Ану Богдан (99) - 2:6, 6:2, 6:1.

Сегодня вечером в матче 1/4 финала парного разряда белорусские теннисистки Лидия Морозова и Александра Саснович сыграют с российско-грузинским тандемом Вероника Кудерметова / Оксана Калашникова. В первом раунде белорусский дуэт обыграл российских теннисисток Екатерину Шалимову и Дарью Мишину - 6:3, 6:2.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 21 марта.-0-