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06 января 2022, 11:37

Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Мельбурне

Александра Саснович. Фото из архива
Александра Саснович. Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (107-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира в австралийском Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА/.

В сегодняшнем поединке 1/8 финала одиночного разряда белоруска за полтора часа обыграла в двух сетах шведку Ребекку Петерсон (88) - 6:2, 6:4. В первом раунде Александра Саснович взяла верх над китаянкой Ван Синьюй (101) - 6:4, 6:2. В четвертьфинале Александра Саснович встретится с победительницей матча между датской теннисисткой Кларой Таусо (44) и китаянкой Чжу Линь (114). В основную сетку этих состязаний Саснович пробилась через квалификацию, обыграв австралийскую теннисистку Оливию Тьяндрамулию (522) - 6:2, 6:3 и украинку Лесю Цуренко (118) - 7:5, 6:1. В стартовом матче парного разряда Александра Саснович и латвийская теннисистка Анастасия Севастова в упорнейшей борьбе уступили российско-словацкому тандему Вера Звонарева / Виктория Кужмова - 7:6 (14:12), 2:6, 6:10. Белорусско-американский дуэт Лидия Морозова / Кейтлин Кристиан пробились в четвертьфинал, победив американку Сабрину Сантамарию и японку Мию Като - 4:6, 6:3, 11:9. Сегодня в игре за попадание в полуфинал Морозова и Кристиан будут соперничать с итальянской парой Сара Эррани / Ясмин Паолини.

Виктория Азаренко (27) вышла в 1/4 финала турнира в Аделаиде, победив сегодня австралийскую теннисистку Присциллу Хон (263) - 6:3, 7:5. В 1/16 финала Виктория Азаренко обыграла испанку Паулу Бадосу (8) - 6:3, 6:2. В поединке за выход в полуфинал Азаренко будет соперничать с польской теннисисткой Игой Свентек (9). В четвертьфинале парного разряда Виктория Азаренко и Паула Бадоса выиграли у норвежско-российского дуэта Ульрикке Эйкери / Анна Блинкова - 6:2, 7:5. В стартовом матче белоруска и испанка обыграли японский тандем Сюко Аояма / Ена Шибахара - 6:4, 6:2, а полуфинале встретятся со словенско-хорватской парой Андрея Клепач / Дарья Юрак.

На мужском турнире в Аделаиде белорус Егор Герасимов (113) пробился в четвертьфинал, одолев в трехсетовом поединке итальянца Джанлуку Магера (62) - 6:1, 3:6, 6:3. В борьбе за попадание в полуфинал соперником Герасимова будет российский теннисист Карен Хачанов (20).-0-

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