Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Линце

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (92-й номер мирового рейтинга) успешно начала выступление на турнире в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белоруска уверенно переиграла в двух сетах американскую теннисистку Бернарду Перу (61) - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Во вторник, 10 ноября, соперницей 11-й ракетки планеты Арины Соболенко, посеянной под первым номером, будет представительница Италии Ясмин Паолини (94).

На мужском турнире в болгарской Софии с призовым фондом 325,6 тыс. евро белорус Егор Герасимов (81) в первом раунде сыграет сегодня с сербом Виктором Троицким (194). В стартовом матче парного разряда белорусско-израильский тандем Андрей Василевский / Йонатан Эрлих встретится с монакско-французским дуэтом Хьюго Нис / Фабрис Мартен.

Соревнования в Линце завершатся 14 ноября, в Софии - 15 ноября.-0-