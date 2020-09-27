Александра Саснович вышла во 2-й круг открытого чемпионата Франции по теннису

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/64 финала одиночного разряда белорусская теннисистка, занимающая 96-е место в мировом рейтинге, обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (104-й номер рейтинга WTA) - 6:2, 2:6, 6:3.

Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (14) победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (73) - 6:1, 6:2.

Завтра двенадцатый номер мирового рейтинга Арина Соболенко встретится с американкой Джессикой Пегулой, у которой 60-я позиция.

Также в понедельник единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, сыграет в 1/64 финала со второй ракеткой планеты испанским теннисистом Рафаэлем Надалем, который 12 раз становился триумфатором этого престижного турнира.

Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.-0-