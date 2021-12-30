30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита". Контракт с 40-летним белорусским специалистом рассчитан на 2,5 года. Такая информация размещена на официальном сайте азербайджанского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время активной карьеры Алексей Бага играл в борисовском БАТЭ, брестском "Динамо" и латвийской "Даугаве" из Даугавпилса. Завершив игровую карьеру, Алексей Бага с 2011 года входил в тренерский штаб БАТЭ, а в 2018 году стал главным тренером борисовчан. Кроме того, Алексей Бага в 2020 году привел вильнюсский "Жальгирис" к званию чемпиона Литвы. Затем он тренировал казахстанский "Актобе", а минувший сезон завершил у руля чемпиона Беларуси солигорского "Шахтера".

Футболисты "Сумгаита" после 14 туров чемпионата Азербайджана занимают предпоследнее, 7-е место, набрав 12 очков. На последней позиции "Сабаил", у которого 10 зачетных баллов. Турнирную таблицу возглавляют футболисты "Карабаха" из Агдама, имеющие 33 очка. Восемь участников азербайджанского первенства проводят четырехкруговой турнир.-0-