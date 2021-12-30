Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита"

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 30 декабря 2021
Минск -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:57 Талай о проекте обновленной Конституции: мы должны защитить наше наследие и код нации Общество
13:57 Без фейерверка, но с хорошим настроением: программа для минчан в новогоднюю ночь Регионы
13:55 Заразившиеся омикрон-штаммом чаще переносят COVID-19 в бессимптомной форме В мире
13:42 Врач назвал наиболее частые травмы в новогоднюю ночь Общество
13:36 ГАИ в новогодние праздники усилила контроль за нетрезвыми водителями и пешеходами Общество
13:34 Зимой число обращений к медикам из-за травм увеличивается в 2-3 раза Общество
13:26 Главный конструктор ММЗ - о преимуществах газовых двигателей и перспективах использования Экономика
13:24 Прокуратура Могилевской области выявила нарушения в работе некоторых райветстанций Регионы
13:15 Дополнительные наряды ДПС приближены к местам массовых мероприятий Общество
13:06 Эксперт о проекте Конституции: народ волнуют изменения, которые происходят в Беларуси Общество
13:03 Кирьяк: внести свой вклад в государственное строительство может каждый белорус Общество
12:55 IT-кластер появился в Могилевской области Регионы
12:54 Новый резидент "Великого камня" займется созданием цифровых энергообъектов Экономика
12:50 МИД РФ: Россия готова направить наблюдателей в Беларусь на референдум по Конституции Политика
12:49 Порядок закупки бумаги и картона за счет собственных средств можно обсудить на Правовом форуме Экономика
12:48 Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита" Спорт
12:48 МИД РФ поддерживает проведение международного расследования фактов жестокого обращения с беженцами со стороны Польши Общество
12:44 МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше Общество
12:43 Беженец из ТЛЦ: Беларусь - прекрасная страна, спасибо ей за помощь и поддержку Общество
12:42 МИД РФ: свидетельства Эмиля Чечко требуют безусловного международного расследования Общество
12:39 Общественные приемные по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию начали работать в Витебской области Регионы
12:37 Депутат: Конституция - правовой щит государства Общество
12:36 Запрет на продажу пиротехники снят. Посмотрели, где в Минске продают фейерверки Общество
12:35 Власти Минска ориентированы на рост экономики города и сохранение благосостояния граждан в 2022 году Регионы
12:31 Туман и гололед ожидаются в Беларуси в выходные Общество
12:30 Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей беженцев в ТЛЦ с Новым годом Общество
12:05 БУТБ аккредитовала первую компанию из Пакистана Экономика
12:03 Галерея безопасности открылась в Могилевской областной детской больнице Общество
12:02 Контент еще одного Telegram-канала признан экстремистским Происшествия
11:59 Сладости с опасными добавками изъяли из продажи в Бобруйске Регионы
Все новости
Все новости
Спорт
30 декабря 2021, 12:48

Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита"

Фото fcshakhter.by
Фото fcshakhter.by

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита". Контракт с 40-летним белорусским специалистом рассчитан на 2,5 года. Такая информация размещена на официальном сайте азербайджанского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время активной карьеры Алексей Бага играл в борисовском БАТЭ, брестском "Динамо" и латвийской "Даугаве" из Даугавпилса. Завершив игровую карьеру, Алексей Бага с 2011 года входил в тренерский штаб БАТЭ, а в 2018 году стал главным тренером борисовчан. Кроме того, Алексей Бага в 2020 году привел вильнюсский "Жальгирис" к званию чемпиона Литвы. Затем он тренировал казахстанский "Актобе", а минувший сезон завершил у руля чемпиона Беларуси солигорского "Шахтера".

Футболисты "Сумгаита" после 14 туров чемпионата Азербайджана занимают предпоследнее, 7-е место, набрав 12 очков. На последней позиции "Сабаил", у которого 10 зачетных баллов. Турнирную таблицу возглавляют футболисты "Карабаха" из Агдама, имеющие 33 очка. Восемь участников азербайджанского первенства проводят четырехкруговой турнир.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь футбол
Новости рубрики Спорт
Фото из архива Лучших спортсменов региона чествовали в Гомеле
Фото из архива Егор Шарангович забросил пятую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ
Фото НОК Беларуси Итоги года подвели в НОК Беларуси
Виктор Лукашенко. Фото Дениса Костюченко, НОК - БЕЛТА Виктор Лукашенко: успешное выступление на ЕЮОФ станет хорошим стартом в развитии карьеры юных хоккеистов
Фото из архива Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса
Хоккеисты минского "Динамо" победили магнитогорский "Металлург" в чемпионате КХЛ
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и Путина
Правительство утвердило новые цены на газ и тарифы на электричество
В Беларуси оптимизирован перечень выплат, на которые не начисляются взносы по госсоцстраху
"Самый счастливый момент в жизни!" Беларусбанк передал очередной детский дом семейного типа в Верхнедвинске
Топ-новости
Эксперт о проекте Конституции: народ волнуют изменения, которые происходят в Беларуси
Новый проект на YouTube-канале БЕЛТА: говорим о самом важном
МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары
Умер народный артист Беларуси Михаил Козинец
Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей беженцев в ТЛЦ с Новым годом
Депутат: Конституция - правовой щит государства
Врач назвал наиболее частые травмы в новогоднюю ночь
Главный конструктор ММЗ - о преимуществах газовых двигателей и перспективах использования
Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси 31 декабря
ГПК: Рождество и Новый год не причина для Польши прекратить насилие над беженцами
Дополнительные наряды ДПС приближены к местам массовых мероприятий
МИД РФ: признания Эмиля Чечко подтвердили жестокое обращение с беженцами в Польше
Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС
Запрет на продажу пиротехники снят. Посмотрели, где в Минске продают фейерверки
"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.