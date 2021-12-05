Алексей Протас помог "Вашингтону" обыграть "Коламбус" в матче чемпионата НХЛ

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Алексей Протас помог команде "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Коламбус Блю Джекетс" в домашнем матче чемпионата НХЛ со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА. Из-за того, что Ник Дауд и Джеймс Ван Римсдайк попали в ковид-протокол, Алексей Протас сменил фланг первого звена "Вашингтона" на центр четвертого. Но это ему не помешало отличиться, став второй звездой матча против "Коламбуса". Уроженец Витебской области провел на льду 9 мин. 43 сек. За это время он нанес три броска, сделал перехват и выиграл три из семи вбрасываний. Таким образом, Алексей Протас завершил матч с коэффициентом полезности "+1". Теперь на счету нападающего 14 матчей в НХЛ, за которые он набрал 5 очков (2 гола+3 результативные передачи). Помимо открывшего счет белоруса за "Столичных" забрасывали Александр Овечкин, для которого это уже 750-й гол в НХЛ, и Гарнет Хэтэуэй. За "Коламбус" отличился Эрик Робинсон.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!