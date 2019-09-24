Американка Дигерт выиграла гонку с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту на шоссе, белоруска Омелюсик - 9-я

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алена Омелюсик заняла 9-е место в гонке с раздельным стартом у женщин на чемпионате мира по шоссейным велогонкам в британском Йоркшире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Омелюсик на высоком уровне провела гонку и до старта главных фаворитов в данном виде программы находилась в лидирующей группе. Однако в итоге белоруска стала девятой, уступив 3 мин.17,56 сек. победительнице Хлоэ Дигерт из США, проехавшей дистанцию "разделки" за 42 мин. 11,57 сек. Еще одна белорусская велогонщица Татьяна Шаркова, показав время 47 мин. 44,70 сек., заняла 25-е место в итоговом протоколе.

Второе и третье места на пьедестале оставили за собой голландки Анна ван дер Брегген (43 мин. 43,92 сек.) и Аннемик ван Флейтен (44 мин. 04,23 сек.), выигравшие соответственно серебро и бронзу.-0-