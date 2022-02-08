Алимбекова: посоветовала Смольскому не думать о медали

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказала о том, что говорила серебряному призеру олимпийской индивидуальной гонки Антону Смольскому незадолго до старта.

"Я посоветовала Антону, если он будет претендовать на победу, не повторять моих ошибок. То есть выбросить из головы все мысли о медали и не торопиться на последнем рубеже. Мы все видели на моем примере, насколько велика цена одного выстрела. Здорово, что Антон меня послушал и ему ничего не помешало. Четыре ноля на стрельбе - это очень сложно, я прекрасно знаю, какая огромная работа стоит за этим результатом, поэтому очень горжусь Антоном", - поделилась Динара.-0-