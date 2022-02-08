Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере: "Поздравляю Антона, молодец, боец!"

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпийских игр 2010 года, начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков признался корреспонденту БЕЛТА, что смотреть гонку в прямом эфире ему было эмоционально сложно.

"Понятно, что тяжело бежать, но и тяжело смотреть гонку. Смотришь, переживаешь, потому что понимаешь все нюансы, которые могут быть на трассе, на стрельбище. Понимаешь, какие волнительные чувства были у спортсменов на заключительном рубеже. Тот же россиянин Максим Цветков не справился с последним выстрелом и Тарьей Бё не справился. Нашему Антону Смольскому удалось все, - рассказал Сергей Новиков. - Точно такая же ситуация была у меня в 2010-м, когда я завоевал серебро на Олимпийских играх. Очень рад за всю нашу команду, что удалось поддержать традиции белорусского биатлона, на достойном уровне спортсмены показывают результаты на протяжении всего сезона. И на Олимпиаде уже есть медаль. Поздравляю Антона, молодец, боец! Всю нашу команду поздравляю".

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Прогнозы соревнованиям биатлонистов Сергей Новиков делать не стал, заметил только: "Нужно просто верить в команду. Смотреть, болеть за всех спортсменов. Никто не хочет и спугнуть удачу. Будем каждую гонку смотреть и болеть, как за мужскую команду, так и за женскую. Надеемся, что будут достойные результаты".

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