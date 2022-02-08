Богданович: серебро Антона Смольского порадовало всех белорусских болельщиков

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряная медаль Антона Смольского стала праздником для всех белорусских болельщиков. Так считает председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович, сообщает БЕЛТА.

"В эти дни вся страна увлеченно следит за выступлениями наших спортсменов на Олимпиаде в Пекине. И сегодня все белорусы разделяют радость от медали нашего биатлониста Антона Смольского. Эта первая награда чрезвычайно важна не только для нашей олимпийской команды, но и для всей Беларуси. Уверен, наши ребята сделают все, чтобы она не оказалась последней для Беларуси на этих Играх. Поздравляю Антона с серебром и пусть в следующих гонках все сложится еще лучше!" - сказал глава Белорусской федерации хоккея.

Сейчас у Антона Смольского и его товарищей по команде есть время перевести дух, а потом снова на лыжню. В пятницу, 11 февраля, в олимпийском центре в Чжанцзякоу пройдет женская спринтерская гонка, а 12 февраля на спринт выйдут мужчины.-0-

Фото Андрей Покумейко