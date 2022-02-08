Мама Антона Смольского: я поняла, что будет медаль уже во время четвертой стрельбы

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мама серебряного призера Олимпиады в Пекине Антона Смольского Ирина Бекешко призналась корреспонденту БЕЛТА, что обязательно смотрит каждое выступление сына. В том, что он на этот раз завоюет медаль, даже не сомневалась.

"Антон - боец. Как бы сложно ни оказалось, он будет терпеть до конца. Мне стало понятно, что сегодня Антон возьмет медаль уже на четвертой стрельбе, хотя я всегда в него верила и знала, что так получится. Случилось то, что должно было случиться. Да, не хватило ему чуть-чуть до золота, всего каких-то несчастных 14 секунд. Но это ничего, это ему на будущее повод подумать", - считает Ирина Бекешко.

Мама уже звонила Антону, чтобы поздравить с медалью. Он ответил ей, что счастлив и очень доволен своим выступлением. "Как только узнала, что у Антона серебро, на глазах слезы появились, пошли мурашки по коже. Эмоции зашкаливали! Это непередаваемые ощущения", - уверяет она.

У спортсмена с мамой очень сильная связь. Во время соревнований они каждый день созваниваются, иногда даже по несколько раз. "Мы так много говорим, что мне кажется, будто мы вместе вечер проводим. Он далеко, а мамино сердце рядом. Всегда верю в его победу", - отметила Ирина Бекешко.-0-

Фото Андрея Покумейко