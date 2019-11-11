Алина Горносько стала обладательницей Кубка Беларуси по художественной гимнастике в многоборье

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка Алина Горносько стала обладательницей Кубка Беларуси по художественной гимнастике среди спортсменок 2003 года рождения и старше в многоборье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Столичная спортсменка блестяще справилась с обручем, мячом и булавами, заработав в сумме 85,350 баллов. Серебро у Юлии Евчик (79,900), бронза у Анны Каменщиковой (78,400).

В командном первенстве среди мастеров спорта, юниорок и пре-юниорок победили Алина Горносько, Валерия Белявская и Влада Болзан. Вторыми стали Анастасия Салос, Ирина Корниевич и София Охрымчук. На третью ступень пьедестала поднялись Юлия Евчик, Дина Агишева и Дарья Вышникова.

Среди спортсменок 2004-2006 годов рождения в тройке лучших Ксения Стешиц, Дарья Ткачева и Дина Агишева, 2007-2008 годов - Алина Речкина, Варвара Юшко и Влада Болзан.

В групповых упражнениях на высшую ступень пьедестала поднимались грации из Гродно, БФСО "Динамо", и Республиканского центра олимпийской подготовки.-0-