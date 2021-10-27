Алина Горносько выиграла вторую медаль на ЧМ по художественной гимнастике

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Алина Горносько выиграла бронзу чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит в Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская грация за свою программу заработала 27,300 балла. Это ее вторая награда планетарного форума в Китакюсю. Ранее подопечная Марины Лобач выиграла серебро в упражнениях с обручем.

Опередить медалистку Игр в Токио смогли лишь российские спортсменки. Дина Аверина завоевала золото с результатом 29,125 балла. При этом 23-летняя спортсменка стала 15-кратной чемпионкой мира. Серебро на счету ее сестры Арины Авериной - 27,675 балла.

Завтра состоятся квалификационные старты в упражнениях с лентой и булавами. По итогам определятся не только участницы решающей стадии состязаний в данных видах программы, но и финалистки в личном многоборье.-0-

Алина Горносько выиграла серебро ЧМ по художественной гимнастике