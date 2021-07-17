Алина Никитенко завоевала бронзу юниорского ЧЕ по легкой атлетике в метании диска

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Алина Никитенко выиграла бронзу юниорского чемпионата Европы, который проходит в Таллине (Эстония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

В своей лучшей попытке белорусская метательница диска отправила снаряд на 55 м 04 см. Победила в данном виде программы выступающая под нейтральным флагом Виолетта Игнатьева - 58 м 65 см. Серебряная награда на счету Алиды ван Даален из Нидерландов - 55 м 63 см.

После завершения стартов белоруска прокомментировала свое выступление: "Я очень довольна результатом, потому что вчера после квалификации повредила левую ступню. Я рада, что, несмотря на сложности, смогла завоевать медаль. Все будет хорошо. Я бы, конечно, хотела продолжить соревновательный сезон. Посмотрим, будут ли еще старты и как будут обстоять дела с ногой", - цитирует слова Алины Никитенко пресс-служба БФЛА.

Это вторая медаль белорусской команды на юниорском континентальном форуме в Эстонии. Ранее в толкании ядра среди парней серебро завоевал Илья Мисовский.-0-