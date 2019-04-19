Алина Змушко побила рекорд Беларуси в стометровке брассом, державшийся с 1992 года

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Беларуси по плаванию в Бресте установлены новые национальные рекорды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях женщин на дистанции 100 м брассом Алина Змушко побила рекорд Беларуси, выиграв финальный заплыв с результатом 1 мин. 07,94 сек. Прежний рекорд в этой дисциплине (1 мин. 08,00 сек.) был установлен Еленой Рудковской на Олимпийских играх-1992 в испанской Барселоне. Мировой рекорд в этом виде принадлежит американке Лилли Кинг (1 мин. 04,13 сек.)

Один из лидеров мужской сборной Беларуси Илья Шиманович установил новый рекорд на дистанции 50 м брассом. Сегодня в финальном заплыве Илья Шиманович показал результат 26,55 сек., что является вторым результатом сезона в мире. Он улучшил свой рекорд, который был установлен сегодня утром в предварительном заплыве (26,57 сек.). Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит британцу Адаму Пити (25,95 сек.).-0-