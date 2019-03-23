Американец Нэтан Чен выиграл золотую медаль ЧМ по фигурному катанию в Японии

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский спортсмен Нэтан Чен завоевал золотую награду чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит 20-24 марта в Сайтаме (Япония), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фигурист уверено и без ошибок выполнил свою программу и был оценен судьями в 323,42 балла, что принесло ему первое место в одиночном мужском катании. На вторую ступень пьедестала почета поднялся двукратный олимпийский чемпион 2014 и 2018 годов японец Юдзуру Ханю (300,97 очка). Бронзовой медалью отметился атлет из США Винсент Чжоу (281,16 балла).

В медальном зачете чемпионата победила Россия: одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды, второе место у фигуристов США (1+0+2), а на третьей позиции расположились Китай и Франция - по одной золотой награде.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Сайтаме завершится 24 марта показательными выступлениями.-0-