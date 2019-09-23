Американка Кэтрин Най стала чемпионкой мира на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе

Кэтрин Най
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница США Кэтрин Най, выступающая в весовой категории 81 кг, стала обладательницей золотой медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который продолжается в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кэтрин Най в споре за титул чемпионки мира в многоборье пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны соотечественницы Марты Роджерс. Их непримиримая борьба завершилась победой Кэтрин Най, сумевшей покорить по сумме двоеборья 248 кг (112+136). На счету серебряной медалистки - 240 кг (106+134). Бронзовая награда досталась Ким Хе Сим из КНДР- 230 кг (110+120).-0-