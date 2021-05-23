23 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/ Американские хоккеисты обыграли канадцев в матче группового раунда на ЧМ в Латвии со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил со значительным преимуществом сборной США, которые переигрывали соперников практически во всех компонентах игры. Однако в первом периоде они смогли забросить лишь однажды. На восьмой минуте отличился Джейсон Робертсон.

После перерыва дела у "звездно-полосатой" дружины пошли веселей. Благодаря голам Адама Кленденинга и Тревора Муна, оформившего дубль, преимущество американцев стало подавляющим. Канадцы пытались сопротивляться, однако их попытки обострить игру разбивались о хорошо организованную оборону соперника.

В третьем периоде американцы отдали инициативу соперникам, перейдя на игру вторым номером. В итоге Макс Комтуа, которому ассистировал Николя Боден, забросил шайбу престижа. После этого взятия ворот канадцы продолжили атаки на оборонительные редуты соперников. Однако пропустили пятую шайбу. У сборной США отличился Мэтт Теннисон, поставивший точку в данной игре. Это второе поражение сборной Канады на данном планетарном форуме. Напомним, что в стартовом матче "Кленовые листья" уступили латвийской дружине – 0:2.

23 мая в группе В состоялись еще два матча. Норвежцы обыграли итальянцев – 4:1, а казахстанцы, по буллитам заставили капитулировать дружину Финляндии – 2:1.

Турнирное положение после третьего игрового дня чемпионата мира в группе В таково: Германия – 2 игры/6 очков. Казахстан – 2 /4, Латвия – 2/4. Финляндия – 2/4. США – 2/3. Норвегия – 2/3, Канада – 2/0, Италия – 2/0.

24 мая в группе В состоятся встречи Латвия – Италия (Начало матча: 16.15) и Германия – Канада (20.15).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-