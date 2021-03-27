Американский фигурист Нейтан Чен выиграл золото ЧМ в Швеции

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по фигурному катанию, который завершается в Стокгольме, разыграны медали в соревнованиях мужчин. Победу в данном виде программы праздновал американец Нейтан Чен, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ставший трехкратным обладателем титула в личных состязаниях, спортсмен удостоился от судей оценки 320,88 балла. Серебро выиграл японец Юма Кагияма - 291,77 балла. Бронзовая награда на счету еще одного представителя Японии Юдзуру Ханю - 289,18 балла.
Белорусский фигурист Константин Милюков имеет 17-й результат с итоговой оценкой 221,33 балла.
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