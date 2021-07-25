25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американский пловец Чейз Калиш выиграл золото Олимпиады на дистанции 400 м комплексом, передает корреспондент БЕЛТА.

Итоговое время победителя - 4 мин. 09,42 сек. Серебро выиграл его соотечественник Джей Литтерлэнд - 4 мин. 10,28 сек. Бронзовую награду записал на свой счет австралиец Брэндон Смит - 4 мин. 10,38 сек.

В аналогичном виде программы у женщин первенствовала японская спортсменка Юи Охаси - 4 мин. 32,08 сек. Американки Эмма Уэйант (4 мин. 32,76 сек.) и Хали Фликинджер (4 мин. 34,90 сек.) заняли второе и третье места соответственно.

В стартах мужчин на 400 м вольным стилем не было равных тунисцу Ахмеду Аюбу Хафнауи - 3 мин. 43,36 сек. Обладателем серебра стал Джек Маклафлин из Австралии - 3 мин. 43,52 сек. Третье место у Кирана Смита из США - 3 мин. 43,94 сек.

В эстафете Х100 вольным стилем среди женщин победил квартет из Австралии. Стоит отметить, что победительницы установили мировой рекорд, затратив на преодоление дистанции 3 мин. 29,69 сек. На втором месте канадки - 3 мин. 32,78 сек. Бронза у американок - 3 мин. 32,81 сек.-0-