Амстердам и Лондон примут первые матчи 1/8 финала Евро-2020

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Европы сегодня состоятся стартовые поединки 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из них в Амстердаме футболисты Уэльса встретятся с командой Дании (начало в 19.00). На предварительном этапе континентального первенства оба соперника финишировали вторыми в своих группах: в квартете А валлийцы пропустили вперед итальянцев, а в группе В датчане финишировали вслед за бельгийцами. Во втором сегодняшнем матче в Лондоне сборная Италии сыграет с Австрией (начало в 22.00). Австрийские футболисты заняли второе место в группе С вслед за командой Нидерландов.
Расклад остальных матчей 1/8 финала:
27 июня
Нидерланды - Чехия (Будапешт), Бельгия - Португалия (Севилья).
28 июня
Хорватия - Испания (Копенгаген), Франция - Швейцария (Бухарест).
29 июня
Англия - Германия (Лондон), Швеция - Украина (Глазго).
Бомбардирскую гонку Евро-2020 возглавляет лидер португальской сборной Криштиану Роналду, забивший на групповом этапе 5 мячей.
Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".
На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-