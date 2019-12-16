Анастасия Гарелик помогла "Ленинградке" победить в 9-м туре российской волейбольной суперлиги

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая сборной Беларуси Анастасия Гарелик, выступающая за "Ленинградку" (Санкт-Петербург), помогла команде победить подмосковное "Заречье-Одинцово" в 9-м туре российской волейбольной суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дружина из Санкт-Петербурга оказалась сильнее соперниц со счетом 3:2 (25:17, 25:22, 21:25, 24:26, 16:14). Анастасия Гарелик заработала 20 очков, что позволило ей стать лучшим бомбардиром своей команды, а также войти в число лидеров по результативности 9-го тура российской суперлиги.

"Ленинградка" идет на 9-й позиции в турнирной таблице, записав на свой счет 3 победы в девяти встречах и семь очков. Столько же пунктов, но меньше побед у занимающего 10-е место челябинского "Динамо-Метара", которым руководит тренер сборной Беларуси Денис Матвеев. Волейболистки "Минчанки" с двумя выигрышами находятся на 11-м месте одного из самых престижных национальных чемпионатов Европы.-0-