Анастасия Мыскина: с удовольствием приняла приглашение посетить Минск

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для участия в международном любительском турнире в Минск приехала известная российская теннисистка, чемпионка турнира "Большого шлема" "Ролан Гаррос - 2004" Анастасия Мыскина. О своих впечатлениях спортсменка рассказала корреспонденту БЕЛТА.

"Очень люблю Минск, к тому же здесь у меня живут родственники. Давно тут не была, поэтому с огромным удовольствием приняла приглашение посетить этот город и поиграть в теннис, - поделилась Анастасия Мыскина. - Конечно, ожидания обязательной победы на каждом соревновании уже нет, но если удастся хорошо выступить и показать красивую игру, ощущения и эмоции будут самыми что ни на есть положительными".

Анастасия Мыскина в прошлом вторая ракетка планеты в одиночном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации (2004, 2005) в составе национальной сборной России, а также победительница 15 турниров WTA.-0-

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