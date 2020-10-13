Анастасия Салос выиграла бронзу на турнире по художественной гимнастике в Москве

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Салос выиграла бронзу на международном турнире по художественной гимнастике в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Старт проходил во время Кубка России во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. После композиций с обручем и мячом Анастасия Салос занимала четвертое место. На третьей позиции шла еще одна белоруска Алина Горносько. Однако уроженка Барнаула лучше выполнила упражнения с булавами и лентой.

Бронзовая сумма Анастасии Салос - 98,45 балла. У Алины Горносько - 97,9. Победила в многоборье Дина Аверина (104,1 пункта), серебро у Арины Авериной (102,65).

Впереди у белорусских гимнасток сбор в Сочи, а затем участие в международном турнире на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Планируется, что в Минске выступят спортсменки из Беларуси, России, Украины, Польши, Израиля.-0-