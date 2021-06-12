Анастасия Салос заняла 5-е место на ЧЕ по художественной гимнастике в Болгарии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Салос заняла пятое место в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговая оценка спортсменки из Беларуси 104,475 балла. Ее соотечественница, Алина Горнасько в олимпийском виде программы стала шестой – 102,800 балла. Что касается победительницы, то ей стала россиянка Арина Аверина, старания которой судьи оценили на 109,100 балла. Серебро на счету болгарской спортсменки Боряны Калейн – 107,625 балла. Замкнула тройку сильнейших еще одна российская грация Дина Аверина – 107,325 балла.

Ранее медаль континентального форума выиграла белорусская юниорская сборная в групповых упражнениях. Ее представительницы поднялись на третью ступень пьедестала в упражнении с пятью мячами – 37,550 балла. Победили гимнастки из России (40,400 балла). Серебро у болгарских юниорок (39,000).-0-