28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ (Борисов) Анатолий Капский признан Человеком года в белорусском спорте по версии спортивного издания "Прессболл" , сообщает БЕЛТА.

Ушедший из жизни 22 сентября Анатолий Капский является основателем одного из самых успешных футбольных клубов Беларуси. БАТЭ из команды первой лиги белорусского чемпионата за короткий срок вышел в лидеры национального первенства, также является постоянным участником самых престижных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Анатолий Капский в третий раз признан Человеком года в белорусском спорте. Ранее он был отмечен газетой "Прессболл" в 1999 и 2008 годах.-0-