28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ (Борисов) Анатолий Капский признан Человеком года в белорусском спорте по версии спортивного издания
Ушедший из жизни 22 сентября Анатолий Капский является основателем одного из самых успешных футбольных клубов Беларуси. БАТЭ из команды первой лиги белорусского чемпионата за короткий срок вышел в лидеры национального первенства, также является постоянным участником самых престижных турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Анатолий Капский в третий раз признан Человеком года в белорусском спорте. Ранее он был отмечен газетой "Прессболл" в 1999 и 2008 годах.-0-
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